السيطرة على حريق هائل داخل جراج خاص بالتكاتك في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل جراج خاص بمركبات التوك توك بمنطقة الترعة العريضة، بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما أتت النيران علي 4 على من مركبات التوك التوك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغًا يفيد بانبعاث دخان كثيف، وتصاعد ألسنة النيران من داخل جراج خاص بمركبات التوك توك بمنطقة الترعة العريضة بدائرة قسم أول طنطا، وانتقلت المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي محل الواقعة وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها الي الشقق السكنية والمناطق المجاورة وتم عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى وجري فصل المركبات الموجودة داخل الجراح.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت علي 4 مركبة توك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بسبب ماس كهربائي.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحريق.