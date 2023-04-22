"ثقافة الكيمياء".. جديد عن هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب جديد بعنوان: "ثقافة الكيمياء.. الكيمياء قديمًا وحديثًا"، للدكتور فتح الله الشيخ، وذلك ضمن إصدارات سلسلة دنيا العلم التي تصدرها الهيئة

وينقسم الكتاب إلى 8 فصول وهي: «ثقافة الكيمياء، العالم الإسلامي في العصور الوسطى، أوروبا في القرون الوسطى، عصر النهضة وبدايات أوروبا الحديثة، سنوات الكيمياء، القرن الثامن عشر، القرن التاسع عشر، القرن العشرون».

تناول جابر بن حيان المنهجية والتجريب واعتبرهما الأساس لأي كيميائي، بينما درس روبرت بويل ،الغازات ورفض لاقوازييه نظرية الفلوجستون وأثبت أن الماء مُركَّب وليس عنصر. ومع أحمد زويل عرفت الكيمياء أدق التفاصيل التي ليس بعدها من دقة الفيمتو كيمياء».