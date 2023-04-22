بعد ظهورها في أمريكا.. سمكة الغوريلا الجزائرية تثير جدلا واسعا

أحدثت صورة لسمكة بوجه غوريلا حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بعد أن نشرها شخص، يدعي أنه متخصص في الحيوانات الغريبة وحارس حديقة الحيوان في مؤسسة الحياة البرية في ماريو وماريا تابرو بمدينة ميامي، جنوب شرق ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق مايك هولستون على صورة السمكة الغريبة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يا لها من صورة رائعة لسمكة الغوريلا الجزائرية.. إنها لذكر بالغ، عادة ما يصل طوله إلى حوالي 3 إلى 4 أقدام، ويأكل صغار الحيتان في الشتاء، كما أن حجمه قد بلغ الحد الأقصى!”.

وبحسب روايته فإنه وجد السمكة في جزيرة ترينيداد، جنوب البحر الكاريبي بشأن المعلومات عن السمكة الغريبة: “سمكة الغوريلا الجزائرية تضع 34 بيضة، وخلال موسم التزاوج تتحول إلى اللون الأحمر الفاتح لجذب الإناث! يسافرون في مجموعات فقط في سبتمبر عندما تكون النينو بأقصى سرعة .. يمكن أن يعيشوا حتى سن 13 عامًا ولكن إذا تم ختانهم يمكنهم العيش حتى 48!”.

وعلق مستخدمي “تويتر” على الصورة التي نشرها مايك هولستون، يتابعه ما يزيد عن 6 ملايين شخص حول العالم، وكانت من بين تعليقاتهم الساخرة: " أسماك الغوريلا يمكن أن تتنفس وتعمل بكفاءة في كل من البحر وعلى اليابسة"، “الصورة لا تبدو حقيقية بالنسبة لنا”.

وكشفت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، أن هذه الصورة غير حقيقية، وإنما تم إنشاؤها بواسطة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI و تم تحريرها ببساطة باستخدام أداة تحرير الرسوم مثل: فوتوشوب.