اليوم.. «تويتر» يزيل العلامة الزرقاء لمن لم يدفع الاشتراك

الخميس 20/أبريل/2023 - 07:40 ص

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إزالة علامات التحقق الزرقاء للأشخاص الذين لم يدفعوا قيمة الاشتراك، اليوم الخميس 20 أبريل 2023.



وفي وقت سابق، غرد إيلون ماسك مالك موقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه على «تويتر» قائلا: إن التاريخ النهائي لإزالة علامة التحقق الزرقاء هو 4/20.

ويعتبر اشتراك العلامة الزرقاء على تويتر، ليتم إضافة علامة زرقاء بجانب اسم الحساب ويوفر وصولا مبكرا لميزات محدودة، مثل تعديل التغريدة، وتقدر قيمة الاشتراك بـ 8 دولارات أمريكية شهريا أو 84 دولار سنويا وذلك في البلدان التي يتوفر فيها الاشتراك.

ستتوفر جميع الميزات للعلامة الزرقاء لتويتر على الفور باستثناء شارة التوثيق الزرقاء والتي ستظهر في الملفات الشخصية المؤهلة بعد المراجعة للتأكد من أن الحسابات المشتركة تفي بجميع معايير الأهلية.

وفي سياق آخر، أكد الملياردير إيلون ماسك أن تويتر يعتزم السماح للمستخدمين بفرض رسوم على الوصول إلى محتواهم، بدءًا من النصوص الطويلة، ووصولًا إلى مقاطع الفيديو التي تصل مدتها لساعات.



جاء ذلك من خلال تغريدة لإيلون ماسك عبر منصة تويتر، التي كشف فيها عن نوايا موقع التواصل الاجتماعي العملاق فيما يتعلق بمزايا جديدة متاحة للمستخدمين، التي ستمكنهم من كسب الأموال.