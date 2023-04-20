اليوم.. إغلاق أبواب معارض «أهلا رمضان» أمام المواطنين بالجيزة

الخميس 20/أبريل/2023 - 07:28 ص

تغلق محافظة الجيزة أبواب معارض أهلًا رمضان أمام المواطنين رسميًّا، اليوم الخميس، وذلك بعد أن قدمت على مدار 4 أشهر تخفيضات على السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وقدم معرض أهلًا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل عروضًا استعدادًا لعيد الفطر المبارك من الملابس والأحذية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية بكل المقاسات وبأسعار تنافسية، إلى جانب متطلبات العيد من السلع واللحوم والكعك والبسكويت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وبمواصفات جيدة.