أصدر الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قرارا بتولي الفنان مصطفى عوض، مديرًا لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع الصندوق.

من جهته وجه الفنان مصطفى عوض، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، على هذه الثقة الغالية، والشكر أيضا للدكتور هاني أبو الحسن سلام رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

تخرج مصطفى عوض في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 2001، وعمل مشرفًا فنيًا على تصميمات الدعاية والجرافيك بمكتب وزير الثقافة، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ومديرا للمعارض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 36، والمنسق العام بين مصر والمكسيك لمعرض صور عن مصر بعين مصورين مصريين تحت عنوان "ما لا تراه العين"، وعضو بالرابطة الأوروبية الصينية للتصميم.

ومحاضرا لبعض الجامعات مصرية "كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وأخرى دولية "ثلاث جامعات بالمكسيك" لمنهج عن فن تصميم الأفيش للمنتج الثقافي، وعضو لجنة تحكيم في العديد من الجامعات.

كما صمم الدعاية للعديد من المهرجانات المحلية والدولية والتى أقيمت داخل مصر وكذلك العروض المسرحية لمسرح الدولة والقطاع الخاص، والمشاركة مشروع ترميم مقتنيات المسرح بالمركز القومى للمسرح والموسيقى.

وشارك في التصميمات بالجناح المصري بمهرجان الجنادرية للتراث بالمملكة العربية السعودية 2017، وممثلا لمصر في المهرجان الدولي للملصق "اليوم العالمي لمرضي سرطان الاطفال بالمكسيك 2020"، إلى جانب المشاركة في عدة دول في العالم بملصقات عن مقاومة الكورونا منها: الصين، وتايلاند، والمكسيك.

كما حصل على الورشة التدريبة في مجال إدارة الثقافة والفنون ( Introduction to Culture Management ) بمعهد جوتة بالقاهرة 2014 – 2017، والدورة التدريبية في مجال الصناعات الثقافية وكيفية تسويقها التي تنظمها أكاديمية الكوادر المركزية في بكين "جمهورية الصين الشعبية" 2017 - 2019