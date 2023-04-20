الهند تعثر على ماسة «ماتريوشكا» النادرة

الخميس 20/أبريل/2023 - 06:30 ص

اكتشفت شركة «في. دي. جلوبال» الهندية، على أندر أنواع الماس الطبيعي النادر ما يعرف بـ «ماسة الماتريوشكا» في ولاية غودجارات، وهي ماسة تحتوي على ماسة أخرى تتحرك بحرية داخلها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وقد أطلقوا عليه اسم "القلب النابض"، بناءً على ما شعروا به عندما رأوا هذا الماس لأول مرة. حائزة على مرأى من مجموعة De Beers، شركة الماس الرائدة في العالم، VD Global تصدر الماس المصقول وتستورد الماس الخام.

ماسة الماتريوشكا

اكتشفت الشركة التي تتخذ من مدينة سورات مقرًا لها، الماسة التي يبلغ وزنها 0.329 قيراط، عندما استلموا شحنة من الماس الخام وكانوا يفحصون الدفعة. وذلك عندما عثروا على قطعة واحدة من الماس غير العادي بداخلها ماسة أصغر.

قاموا بفحصها بشكل أكبر وأطلقوا عليها اسمًا بناءً على تكوينها غير العادي.

وجد الفريق في De Beers أن التجويف في ماس Surat هذا قد تشكل بسبب النقش التفضيلي لطبقة وسيطة من الماس الليفي رديء الجودة. في هذه الحالة، بينما يتم حفر اللب الخارجي بعيدًا، نجا الماس عالي الجودة وبقي في الداخل، مما أدى إلى تكوين هذا الهيكل الفريد حيث يمكن للماس الداخلي التحرك بحرية داخل التجويف.

أدرج مجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات "القلب النابض" في قائمة الماس النادر، إلى جانب ألماسة ماتريوشكا الأصلية التي تم العثور عليها في روسيا.

الجدير بالذكر أن شركة «آلروسا» الروسية، استخرجت ماسة «ماتريوشكا» الفريدة من منجم «نيوربا» في عام 2019.