أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ألسنة الدخان واللهب تتصاعد في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات واستمرار تبادل لإطلاق النار واشتباكات شديدة في رغم الهدنة.



واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).