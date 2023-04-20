ads
الخميس 20 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ألسنة الدخان واللهب تتصاعد في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ألسنة الدخان واللهب تتصاعد في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات واستمرار تبادل لإطلاق النار واشتباكات شديدة في رغم الهدنة.


واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

السودان الجيش السوداني قوات الدعم السريع اشتباكات أحداث السودان الخرطوم