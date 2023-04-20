ترودو: لن نستطيع تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي لحلف «الناتو»

أخبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مسؤولي حلف "الناتو"، أن بلاده لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، أن هذا جاء في الوثائق السرية للبنتاجون، التي تم الإبلاغ عن تسريبها سابقا "يُزعم أن ترودو أبلغ الناتو بشكل خاص، أن كندا لن تفي أبدا بخطة الإنفاق الدفاعي للحلف".

بالإضافة إلى ذلك، في فبراير، خلصت قيادة القوات الكندية، وفقا لترودو، إلى أن الجيش "ليس في وضع يسمح له بإجراء عملية عسكرية كبيرة مع الحفاظ على قيادة مجموعة الناتو القتالية في لاتفيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أفيد أنه بحلول عام 2027، تعتزم أوتاوا إنفاق حوالي 1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، على الرغم من مطالبة "الناتو" بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي.