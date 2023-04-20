الخطيب يهنئ «سلة الأهلي رجال» ببطولة كأس مصر

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي وكل منظومة العمل بمناسبة الفوز ببطولة الكأس.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على تحقيق البطولة بعد مباراة قوية من كافة الجوانب.

وقال إن فريق الأهلي يسير بخطى ثابتة للأمام، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الجهاز الفني واللاعبين ورغبتهم في إسعاد جماهير الأهلي، التي وجه لها الكابتن محمود الخطيب التهنئة والتحية، خاصة المجموعة الكبيرة منهم التي أصرت على السفر إلى مدينة الإسماعيلية لمؤازرة الفريق ومساندة اللاعبين حتى تحقق الفوز.

وأكد رئيس النادي على الدعم المستمر من جانب مجلس الإدارة لكافة الفرق الرياضية، خاصة التي تؤدي بروح الفانلة الحمراء، وتستهدف دومًا منصة التتويج، وتسعى إلى رفعة اسم النادي في كافة المحافل.

وتوجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ختام منافسات البطولة.

تأخر الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 18-24، واستمر التأخر في الفترة الثانية بنتيجة 33-39، وكذلك في الفترة الثالثة بالتأخر بنتيجة 47-48، قبل أن يعود الفريق للتألق في الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 72-65.