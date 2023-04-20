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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الأهلي بطلًا لكأس مصر بعد الفوز على الزمالك.. صور

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 72- 65 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وحسم رجال سلة الأهلي اللقب بعدما تأخر في أول فترتين من المباراة.

وكان فريق سلة الأهلي تأهل للنهائي بعد بعد الفوز على الجزيرة في الدور نصف النهائي.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي حجز مقعده في الدور النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين، بعد أن تغلب على فريق الزمالك في ثالث جولات الدور نصف النهائي من البطولة، وتمكن فريق سلة الأهلي من حسم اللقب المحلي الثاني ليضمن الثنائية بعد التتويج منذ أيام بلقب الدوري.

ومن المنتظر أن يلتقي رجال سلة الأهلي في نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
 

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