بالقرآن الكريم.. دعاء ليلة الـ29 من رمضان

تدنو نهاية شهر رمضان ودائمًا ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى ونسأله رضاه عنا وعفوه في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة التاسعة والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر القرآن، تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيها الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد.

بسم الله الرحمن الرحيم ( تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ (1) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ (2))صدق الله العظيم، اللهم تباركت وتعاليت، سبحانك مالك الملك، تحيي وتميت، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والزكاة يارب، اللهم يا شافي اشفي مرضانا وارحم موتانا وأسكنهم الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم نحمدك ونشكرك على إجابتك لدعواتنا ورددت الغائبين لمصر.

بسم الله الرحمن الرحيم (ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗاۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ(3))صدق الله العظيم، اللهم رفعت السماوات السبع بقدرتك وعظمتك وابداعك يارب.



اللهم إنك تجليت فابدعت، اللهم أننا نستعين بك ونتوكل عليك ونتوسل إليك بكل اسم هو لك أن تؤتينا الحكمة فى كل طرفة عين، بسم الله الرحمن الرحيم (ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ (4))صدق الله العظيم، اللهم ارزقنا التأمل والتفكير والتفكر في عبادتك والإيمان الصادق المخلص بكِ يا الله، اللهم لا تجعلنا نرتد محسورين ولا نادمين على ذنوبنا الصادرة مننا فى غفلة عن ذكرك يارب، اللهم أحسن خاتمتنا، بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ (5)) صدق الله العظيم، اللهم إننا نصلى ونتعبد لله ونشكرك على ما نرى فى السماوات من نجوم تزين السماء دلالة على عظمتك وإبداعك يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم (فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُونَ (5) بِأَييِّكُمُ ٱلۡمَفۡتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ (7) فَلَا تُطِعِ ٱلۡمُكَذِّبِينَ (8))صدق الله العظيم.

اللهم لا تجعل مصيبتنا فى ديننا، اللهم ثبت إيماننا وجنبنا كل هزات النفس ووساوس الشياطين، اللهم قنا شرور الإنس والجن، اللهم إننا نتوكل عليك حق التوكل على الله الرحمن الرحيم.

اللهم اعتقنا من النار وعذابها، اللهم نعوذ بك من مفاتن الحياة، اللهم نعوذ بك من حكم الشهوات على أنفسنا، اللهم نجنا وأولادنا وأحفادنا وأهلينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

بسم الله الرحمن الرحيم (فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ (13) وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٗ وَٰحِدَةٗ (14) فَيَوۡمَئِذٖ وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ (15) وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٖ وَاهِيَةٞ (16) صدق الله العظيم، اللهم إننا نؤمن باليوم الآخر وبالبعث يوم القيامة وبانشقاق السماء والأرض، اللهم ارحمنا واغفر لنا، اللهم جازنا بالغفران على صيامنا، اللهم اعتقنا من النار يارب بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات الدولة وأرضها ومياهها وغذاءها وكل ثرواتها فوق الأرض وتحت الأرض واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب والفساد والمفسدين يارب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.