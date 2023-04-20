وكيل رياضة القليوبية يشهد نهائي الدورة الرمضانية بكفر عبيان.. صور

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، نهائى الدورة الرمضانية والمقامة بمركز شباب كفر عبيان التابع لإدارة شباب الخانكة بين فريقي كفر عبيان والقلج، بحضور النائب محمد الطوخى، النائب كمال أبو دنيا، أعضاء مجلس النواب، يحيى ناصر رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر عبيان، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، هانى أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة ولفيف من قدامى الرياضيين بمركز الخانكة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، وفقرات فنية ورياضية وسط أجواء احتفالية وحضور كثيف من الأعضاء والمشجعين وصل لأكثر من 1200 مشجع حيث شارك فى الدورة عدد 25 فريقا بإجمالى 250 لاعب تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات بنظام دوري من دور واحد ثم خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية بين فريقي كفر عبيان والقلج والتى انتهت بفوز فريق مركز شباب كفر عبيان ب5 اهداف مقابل هدفين والفوز بالمركز الأول وكأس الدورة ومبلغ 10 آلاف جنيه للمركز الأول وحصد فرق القلج الميدالية الفضية ومبلغ 5 آلاف جنيه وفى الختام تم توزيع الجوائز والدروع التذكارية على الفائزين.

وفى كلمته وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لإدارة المركز ومدير إدارة شباب الخانكة على التنظيم الجيد، كما وجه الشكر للسادة النواب وقدامى اللاعبين والشخصيات العامة بمركز الخانكة على الحضور والمشاركة فى الفعاليات، مشيرا إلى أن ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى قد وجه لإعداد ملف أنشطة مكثفة لاستيعاب النشئ والشباب والاعضاء داخل مراكز الشباب خاصة خلال شهر رمضان الكريم .

وأضاف «الصبروط»، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أعدت برنامج أنشطة متكاملة ومكثفة لتتناسب مع كافة الشرائح والفئات العمرية فى كافة مجالات الأنشطة المختلفة ومن بينها كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى، والتى تحظى باهتمام كبير خاصة خلال شهر رمضان الكريم، والتى شهدت إقبالا كبيرا حيث شاركت جميع مراكز شباب القليوبية بتنفيذ وتنظيم دورات رمضانية فى كرة القدم وصل عدد مستفيدين بها لأكثر من 25 ألف لاعب على مستوى المحافظة وتنفيذ بعض الدورات على فترتين صباحا ومساء، بالإضافة للدورات التي تنفذها الأندية الرياضية، وتم تنفيذ الدورات وسط أجواء احتفالية وتجمعات شبابية كبيرة.

جدير بالذكر أن الأنشطة الرمضانية بمراكز شباب القليوبية شملت العديد من الفعاليات بالإضافة لكرة القدم حيث تم تنفيذ احتفالات دينية بليلة القدر ومسابقات حفظ القرآن الكريم والصالونات الثقافية ومسابقات الإنشاد الديني والتواشيح، وتأتي هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وتنفيذ وإشراف وكلاء المديرية ومديري إدارات الشباب الفرعية على مستوى المحافظة.