الهند وكندا تبحثان سُبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال الدفاع

بحث وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، يوم أمس الأربعاء، هاتفيا مع وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، معربا عن اهتمامه بالعمل من أجل تحقيق السلام والأمن في منطقة الاندو / باسيفيك.

وذكر وزير الدفاع الهندي في معرض تدوينه له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن أنه تم إجراء مباحثات بشأن سبل تطوير العلاقات في مجال الدفاع، بما في ذلك التعاون الصناعي.

وقال الوزير الهندي إنه دعا شركات الدفاع الكندية إلى الاستثمار والتصنيع في الهند، مؤكدا أهمية تشجيع الإنتاج المشترك، وأنه أعرب عن ترحيبه بإستراتيجية كندا بشأن منطقة الاندو / باسيفيك، وأنه رحب بتزايد التواجد البحري الكندي في المنطقة، وأنه تم الاتفاق على رفع مستوى العلاقات في مجال الدفاع إلى مستوى أعلى.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدفاع الكندية في تدوينة له على موقع تويتر إنها أجرت مباحثات مثمرة مع وزير الدفاع الهندي، مؤكدة أن كندا تعمل على زيادة تواجدها في المنطقة من خلال استراتيجيتها بشأن المنطقة، مشيرة إلى أن الهند ستظل شريكا قويا لكندا بفضل العلاقات الشعبية والتجارية.