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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل اجتماع الخطيب مع مدرب طائرة الأهلي بعد خسارة اللقب أمام الزمالك

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع مدرب طائرة الأهلي
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عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا عاصفًا مع محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال مساء أمس الأربعاء، في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. 

ناقش رئيس النادي أسباب إخفاق الفريق الأول للكرة الطائرة وخسارته لبطولة الدوري هذا الموسم، بالرغم من توفير كافة احتياجاته وتدعيمه بعناصر متميزة وفقًا لرؤية المدير الفني. 

ورفض محمود الخطيب تقليص طموح الفريق في الفوز بكأس السوبر والبطولة العربية فقط، وطلب من مصيلحي تقديم تقرير شامل وعاجل بكافة النواحي المتعلقة بالفريق.

وفي ذات الوقت طلب من خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ما يخص الجوانب الإدارية. 

ووجه الشئون القانونية بضرورة الانتهاء من التقارير الخاصة ببعض العناصر في منظومة الفريق.

وقام الخطيب بعرض كل التفاصيل على مجلس الإدارة في اجتماع اليوم وفوض المجلس رئيس النادي في الملف كاملًا ومناقشة التقارير المطلوبة واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات خلال الفترة المقبلة، لاستعادة الإنجازات الكبيرة للفريق على كافة المستويات.

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