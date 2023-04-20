نيبينزيا: موسكو لا ترى تقدما في صفقة الحبوب

قال الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا لا ترى تقدما في الوفاء بالالتزامات تجاهها بموجب صفقة الحبوب، ولقد نضجت الظروف للحديث حول هذا الموضوع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وقال نيبينزيا للصحفيين يوم أمس الأربعاء:" لقد تأخر الحديث حول هذا الموضوع، حيث أننا نقترب من الموعد النهائي الذي حددناه في 18 مايو".

وأضاف: كما قلنا أكثر من مرة، نحن لا نرى تقدما يمكن أن يقنعنا بأن هذه المبادرة يجري تنفيذها في كلا المسارين.

وأوضح نيبينزيا: هناك مساران هما مبادرة الحبوب الأوكرانية ومذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، والتي تنص على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ولكن لم يتم تنفيذها، على الرغم من جهود الأمين العام. بالطبع، سيتم بحث هذا الموضوع عندما يلتقي وزير الخارجية سيرجي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش".