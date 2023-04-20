وزير الخارجية الروسي يصل إلى نيكاراجوا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى جمهورية نيكاراجوا، في زيارة رسمية إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، استهلها الوزير يوم الإثنين الماضي، من البرازيل، جاء ذلك حسبما ﺃفادت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وفي العاصمة ماناجوا، سيستقبل رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، الوزير الروسي، ومن المقرر أيضا أن يعقد لافروف لقاء مع نائب الرئيس روزاريو موريللو.

ووصل لافروف إلى نيكاراجوا قادما من فنزويلا في إطار جولة في أمريكا اللاتينية بدأت يوم الاثنين 17 أبريل.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.