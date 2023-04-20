ناسا: الولايات المتحدة دخلت في سباق فضاء مع الصين والتعاون مع روسيا مستمر

صرح بيل نيلسون، رئيس وكالة "ناسا"، أن الولايات المتحدة دخلت في سباق فضاء مع الصين، وتواصل العمل بشكل احترافي مع وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، على الرغم من المشاكل الجيوسياسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال نيلسون، متحدثا إلى لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي: "نحن في سباق فضاء مع الصين، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بالطريقة التي كان عليها خلال برنامج أبولو".

ووفقا لرئيس وكالة الفضاء الأمريكية، فإن الصين "تنفذ برنامجا مأهولا ناجحا للغاية".

وقال نيلسون: "في بعض الأحيان يمكنك أن ترى أن معداتهم تشبه معداتنا أو المعدات الأوروبية، لكنهم هم الدولة الثانية في العالم التي نجحت في إرسال مركبة جوالة إلى سطح المريخ، وقد نجحوا في تجميع ثلاثة أجزاء من المحطة الأرضية الصينية، وأعلنوا أن رواد الفضاء سوف يذهبون إلى القمر بشكل علني".

ولخص رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قائلا: "هل هذا سباق فضائي؟ نعم!".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، وفقا لقانونها الخاص، لا يمكنها التعاون مع الصين في قطاع الفضاء. في الوقت نفسه، اتهم نيلسون بكين بـ "السرية" فيما يتعلق ببرامجها الفضائية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكنها حملها على الانفتاح".

وردا على أسئلة من المشرعين حول المنافسة مع الصين، أشار رئيس "ناسا" إلى أن القضايا الجيوسياسية لم تمنع التعاون الفعال في الفضاء بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال نيلسون: "لقد بنينا محطة الفضاء الدولية مع الروس، والآن نعمل معا، وهناك برنامج طيران مشترك للطاقم".

ووفقا له، على الرغم من "الاختلافات الجيوسياسية على الأرض"، وكذلك الوضع في أوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة تحافظ على "علاقة مهنية للغاية بين رواد الفضاء الروس والأمريكيين".