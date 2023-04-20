الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل تنظم إفطارًا رمضانيًا.. صور

دعا القس أمير شحاته راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل- الهجانة سابقا - بالشراكة مع لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي برئاسة الدكتور القس أسامة ناروز إلى مائدة إفطار رمضاني ، تحت شعار "المحبة لا تسقط أبدا" ، بالكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل وبحضور الدكتور القس عزت شاكر رئيس مجلس الكنيسة وراعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي.

كما حضر اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر و د. عاطف الشريف ... أمين عام حزب مستقبل وطن قسم ٣، محمود صلاح ... أمين المهنيين، ياسر زايد ... عضو هيئة المكتب ، صفاء سمير ... أمين مساعد العمل الجماهيري، ود. وائل العدوي عبده ... أمين مساعد لجنة المهنيين شنودة عبد المسيح أمين العضوية، ميرفت مطر أمين المجالس المحلية مدينة نصر أول وثاني و جرجس (أمين عام مكتب منطقة مدينة الأمل).

كما شارك بالحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي: الشيخ. محمد المدثر (مفتش المنطقة).، والشيخ. ياسر زايد، والشيخ. حسن عبد المجيد، والقس. وجدي جميل (رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي) والشيخ هادي مرجان (عضو مجلس الشيوخ) والقس. عزيز جاد الرب (راعي كنيسة الإيمان)، والقس. مجدي عبدالكريم (الكنيسة الرسولية)والقس. بطرس (السودان)، والقس. بنيامين (السودان)، والقس بيتر عادل (الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر)

والقس. جورج عزمي (الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر)



وأكد المتكلمون على أواصر المحبة التي تجمع المصريين معًا وأن ما يجمعنا هو المواطنة وأن علينا جميعا مسؤولية الارتقاء بالوطن الغالي مصر.

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