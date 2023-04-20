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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية تجدد دعمها الكامل للمبعوث الأممي إلى ليبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الدولي إلى ليبيا عبد الله باثيلي الذي يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا.


وأضاف المبعوث الأمريكي في بيان وفق وكالة الأنباء الليبية يوم أمس الأربعاء، أن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات.
ودعا نورلاند القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته.

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