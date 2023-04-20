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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا الخارجية الإماراتي والبريطاني يبحثان هاتفيًا الأوضاع في السودان

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان
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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان.

وناقش الشيخ عبدالله بن زايد و جيمس كليفرلي سبل وقف التصعيد العسكري، واتفقا على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع الجارية، والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة السودان وشعبه.

كما أكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أهمية ضمان حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى في السودان.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لتداعيات الأوضاع الجارية في السودان، والسعي إلى إيجاد تسوية سياسية وحل سلمي لهذه الأزمة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان الشقيق وشعبه ، مؤكدا أن استقرار السودان وأمنه وسلامته يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي الامارات بريطانيا أحداث السودان