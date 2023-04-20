بورصة المغرب تغلق على تباين في الأداء

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على تباين في الأداء، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.1 %، عند 10.466،76 نقطة.

وسجل مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة تقدمًا بنسبة 0.09 % ليستقر عند 838،98 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.19 % بمجموع 792،41 نقطة، أما مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة فسجل تراجعا بنسبة 0.7 % إلى 847،08 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.06 % بمجموع 9.573،54 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 68 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 544 مليار درهم مغربي.