الأمن الجزائري يوقف المئات من المهربين والمهاجرين غير الشرعيين

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري بالجزائر خلال الأسبوع 309 أشخاص بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة عبر مدن الجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أن وحدات بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام وجانت أوقفت 118 مهربا، وصودر منهم 38 مركبة و67 مولدا كهربائيا و56 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب كمية ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأشارت من جهة أخرى أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 191 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.

من جانب آخر ضبطت وحدات من الجيش 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مدن الجزائر.