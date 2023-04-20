اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شوال والجمعة أول أيامه فلكيًا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد صلاة مغرب اليوم الخميس هلال شهر شوال، معلنةً عن موعد انتهاء شهر رمضان وبدء أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، أنها سوف تقوم ببث مباشر لفعاليات إلقاء فضيلة مفتي الجمهورية بيان رؤية الهلال.



وذكرت الدار أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر شوال وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال، في أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات، لرصد وتتبع هلال شهر شوال، وتضم شرعيين ومختصين بالفلك وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام، لإعلان البيان الشرعي والرسمي وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.



وعن موعد أول أيام شهر شوال تقول دار الإفتاء إن رؤية الهلال حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال ستكون يوم 21 أبريل 2023، وبذلك يصبح يوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وفقًا للحسابات الفلكية.

وقال المعهد، في بيان له، إن الهلال الجديد سيولد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2023، وفي المحافظات يبقى الهلال في سمائها لمدة بين 24 و29 دقيقة.