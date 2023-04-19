ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والمحافظات

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان له: الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

من جانبه شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التي ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة

كما شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف إلى أنه تم تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين، ومن أبرزها:

ساحة مسجد عمرو بن العاص.

مسجد الحسين.

مسجد الصديق بشيراتون.

مسجد السلطان حسن.

ومن الساحات المتاحة في القاهرة:

مصطفى محمود بالمهندسين.

أسد بن الفرات بالدقي.

عمر بن الخطاب بإمبابة.

مسجد التقوى بشارع المشابك.

أبو العباس بطريق كفر طهرمس.

أبو بكر الصديق بزنين.

مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة.

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الشرقية الانتهاء من تجهيز المساجد والساحات المقرر صلاة عيد الفطر فيها، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المساجد والساحات المخصصة لـ صلاة عيد الفطر في محافظة الشرقية 5 آلاف مسجد، و549 ساحة.

ومن أبرز الساحات في الشرقية:

الساحة الشعبية في بلبيس.

الساحة الشعبية في فاقوس.

ساحة ملعب ديرب نجم.

ساحة مركز شباب ههيا.

ساحة مركز شباب الحسينية.



وأوضح الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الشرقية، في بيان، أنه قد تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف مسجد تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويًا، بجانب 549 ساحة كائنة في مراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتها وتبين صلاحيتها لـ إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، مشيرًا إلى الضوابط التي تم وضعها من جانب وزارة الأوقاف لـ صلاة عيد الفطر المبارك.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج

فيما، أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن تخصيص 206 ساحة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة:بدءًا من مركز طما شمالًا حتى مركز البلينا جنوبًا.



كما، حددت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظة وكل المراكز والقرى، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر 2023، حيث شملت عدد أماكن ساحات صلاة العيد بمحافظة الإسماعيلية 87 ساحة موزعة على:

مركز الإسماعيلية.

مراكز التل الكبير.

القصاصين.

أبوصوير.

فايد.

القنطرة شرق.

القنطرة غرب.

وأعلنت محافظة بورسعيد، ساحات صلاة عيد الفطر 2023، حيث خصصت مديرية أوقاف بورسعيد 9 ساحات و150 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

وتمثلت ساحات عيد الفطر في محافظة بورسعيد كالتالي:

ساحه المعمورة بحي الشرق.

المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد.

ساحة مسجد الرزاق بحي الزهور.

ساحة نادي الشبان المسلمين.

ساحة السيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان

ساحة مسجد التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحي المناخ.

ساحة مسجد الحرمين بمنطقة التصنيع

ساحة مسجد الحسين بالمنطقة السابعة.

ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،، إنه تم الانتهاء من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، حيث يبلغ عددها نحو 363 مسجدًا و531 ساحة، على رأسها:

مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

ساحة مسجد سيدى المرسى أبو العباس.

مسجد سيدي بشر.

مسجد المندرة الكبير.

مسجد على بن أبي طالب.