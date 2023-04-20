أبرز قرارات الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 23 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

وجه رئيس الجامعة بتنظيم ندوات تثقيفية ومحاضرات؛ توعية لشباب الجامعة، حول أهمية ترشيد استهلاك مواردنا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروات، وتنظيم أنشطة وفعاليات شبابية تزامنًا بالاحتفاء بالحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض"، والذي تشارك مصر دول العالم في الاحتفال به؛ للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما وجه رئيس الجامعة خلال الجلسة بتكليف قطاع شئون البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة، بالتنسيق والمتابعة؛ للمشاركة ببرنامج التعليم العالمي، والملاحظات لصالح البيئة (GLOBE) والذي يعد برنامجًا دوليًا للعلوم والتعليم، يوفر للطلاب والجمهور في جميع أنحاء العالم فرصة للمشاركة في جمع البيانات العملية والعلمية والمساهمة بشكل هادف في فهمنا لنظام الأرض والبيئة.

ووافق المجلس على تنظيم قافلة زراعية توعوية وإرشادية ضمن "القوافل التنموية" الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا في مبادرة "حياة كريمة "، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية التي يرعاها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجاً؛ وذلك في إطار دور الجامعة التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات المجتمعية والقضايا المجتمعية التي تؤرق المجتمع.

كما وافق المجلس، على تزويد معامل قسم الترميم بعدد من صناديق " صيدلية " للإسعافات الأولية السريعة تحتوى على المواد الضرورية واللازمة للحالات الطارئة، على أن يعمم على الكليات.

وكان مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد ناقش عقد بروتوكول تعاون ثقافي بين النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالأقصر وكلية الفنون الجميلة، كما وافق المجلس على الطلب المقدم من رئيس الوحدة المحلية لقرية سوزان مبارك بالضبعية، لإقامة وتنظيم قافلة طبية تنظمها كلية طب الأقصر بقرية الضبعية غرب المحافظة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الطب، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية التطوعية - الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة - ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها رئيس الجمهورية.

كما وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية بقرية المطاعية بمركز البياضية، بمشاركة أساتذة كلية الطب بالجامعة، والموافقة على عقد ندوة توعية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، كما تمت الموافقة على تنظيم احتفالية اليوم العالمي لريادة الأعمال، وذلك من خلال للتنسيق مع مكتب ريادة الأعمال بالجامعة.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في الجلسة الـ 70 من جلسات المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث عقدت الجلسة بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وناقشت الجلسة عدة محاور تتعلق بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما ناقشت الجلسة إنجازات و أعمال الجامعات المختلفة في ذات القطاع، و ما تم الانتهاء منه بشأن مسابقة (أفضل جامعة صديقة للبيئة)، حيث تم الانتهاء من إرسال الملفات المشاركة في المسابقة، وجاري حاليا فحصها لتحديد أفضل 6 جامعات.

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مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (4)

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مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (6)

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