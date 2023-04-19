فاركو يفوز بثلاثية على غزل المحلة ويزيد من أوجاعه بالدوري

حقق فاركو فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم أحمد فؤاد لفاركو في الدقيقة 42 ، وأضاف محمود حماده الهدف الثانى في الدقيقة 66 ، واختتم أحمد الصغيرى مهرجان الأهداف في الدقيقة 77 ، بينما أحرز عبد الرحمن عاطف هدف غزل المحلة في الدقيقة 82 ، ليرتفع رصيد أبناء الإسكندرية إلى 35 نقطة ويستمر في المركز الـ8 بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز 11 .

استحوذ لاعبو فاركو على مجريات المباراة من البداية حتى النهاية واستطاع لاعبوه ترجمة الفرص المحققة التي سنحت لهم أمام مرمى المنافس بفضل الخطة التي وضعها طارق العشرى المدير الفني للفريق الذى استطاع استثمار مهارات لاعبيه في خطف الثلاث نقاط وتثبيت نفسه في منتصف جدول الترتيب والإبتعاد مبكرا عن منطقة الخطر التي ستشهد حراكا كبيرا خلال الأسابيع المقبلة بين أكثر من نادى .

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد جابر، مصطفى العش، معاذ الحناوي، إيهاب سمير.

خط الوسط: النادري، كونيه، أحمد الشيخ، بازوكا.

خط الهجوم: جابريل اوريك، كريم مصطفى