البيت الأبيض: البرهان وحميدتي مسئولان عن حماية المدنيين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن حماية المدنيين في الصراع المستمر بين الطرفين، منذ يوم السبت الماضي.

ووفقا لما أوردته "سكاي نيوز عربية"، أضافت بيير خلال مؤتمر صحفي: "ندعو الجيش وقوات الدعم للالتزام السريع بالهدنة، ونتشاور بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في السودان".

وأضافت متحدثة الببت الأبيض: "ندعو الجيش وقوات الدعم السريع للالتزام بالقوانين الدولية والعودة إلى المفاوضات".

وشددت على أن رئيس محلس السيادة السودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" مسؤولان عن حماية المدنيين بمن فيهم مواطنو الدول الأخرى الموجودون هناك حاليا، كما هو حال أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية وعائلاتهم، مطالبة القادة العسكريين في السودان بالانخراط في الحوار بدون تأجيل.