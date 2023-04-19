دوري أبطال أوروبا.. دي بروين رجل مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

حصد البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة أفضل لاعب في مباراة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسهم دي بروين في قيادة فريقه مانشستر سيتي نحو التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتخطي بايرن ميونخ.

وصنع لاعب خط وسط السيتي، هدف فريقه الوحيد في اللقاء لزميله إيرلينج هالاند، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصعد مان سيتي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-1، حيث حسم السيتي اللقاء الأول لصالحه بثلاثية نظيفة.

وضرب مانشستر سيتي، موعدًا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 10 مايو 2023، أما لقاء الإياب يقام يوم 17 مايو 2023.