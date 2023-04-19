دعاء فجر يوم 29 رمضان 2023.. أدعية ليلة القدر الأخيرة ووداع الشهر المبارك

تقدم «البوابة نيوز» دعاء فجر يوم 29 رمضان 2023، حيث آخر الليالي الوترية المتبقية في شهر رمضان المبارك، والتي تتطلب الإكثار من الدعاء والتوسل إلي الله، سواء كان الدعاء في وقت السحر في جوف الليل، أو الدعاء قبل موعد أذان المغرب وهي دعوة الصائم المستجابة، وأيضًا الدعاء من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، فمع آخر أيام رمضان فلكيا نرصد الأدعية المأثورة التى نودع بها الشهر المبارك داعين الي الله أن يعيده علينا أعوام عديدة وأزمنة مديدة.

دعاء فجر آخر يوم في رمضان

يبدأ ترديد دعاء فجر يوم 29 رمضان من بعد أذان مغرب اليوم الأربعاء 19 أبريل حتى فجر يوم الخميس 20 أبريل، وفي هذه الساعات المباركة مازلنا نلتمس فضائل ليلة القدر بالقيام والدعاء وتلاوة القرآن والإكثار من الذكر والتسبيح والاستغفار، وغيرها من أشكال العبادات المستحبة والتي قال عنها ابن رجب رحمه الله "المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفّى أجره بغير حساب".

من أعظم البشائر النبوية المتعلقة بـ شهر رمضان المبارك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، ولذلك يستحب إحياء آخر ليلة رمضانية في الشهر الكريم ليلة 29 رمضان بالقيام وهو شرف المؤمن، وبالدعاء الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام "الدعاء مخ العبادة"، وبذكر الله الذي قال عنه سيد الخلق " مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَى وَالمَيِّتِ".

"اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار"

"اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب، اللهم اجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا".

"يا رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدِني، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي"

"اللهم تقبل في شهر رمضان توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهدِ قلبي، واسلل سخيمة صدري".

"ربي أعده علينا وعلى المسلمين اعوامًا عديده وأعتق رقابنا ورقاب والدينا وذريتنا من النار".

"اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا".

"يا رب اغفِر لي فيه، وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم".

دعاء ليلة القدر الأخيرة 29 رمضان 2023

يهتم الكثير من المسلمين بـ دعاء ليلة القدر الأخيرة 29 رمضان 2023، وهو الدعاء الذي يبين مدى اهتمام العبد بالصلة التي بينه وبين ربه، فهو قائم على باب الله يدعوه خوفا وطمعا وتضرعا حتى آخر يوم في رمضان، وذلك من منطلق أهمية الشهر الفضيل واغتنام الليلة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم "إنَّ هذا الشَّهرَ قَد حضرَكُم وفيهِ ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شَهْرٍ من حُرِمَها فقد حُرِمَ الخيرَ كُلَّهُ ولا يُحرَمُ خيرَها إلَّا محرومٌ".

يمكنكم ترديد دعاء فجر يوم 29 رمضان 2023 وهو دعاء ليلة القدر الأخيرة، حيث الاستيقاظ في الثلث الأخير من الليل لتناول آخر سحور في رمضان ومن ثم الوضوء وأداء صلاة التهجد والجلوس على سجادة الصلاة والدعاء مع رفع اليدين في استقبال القبلة وقول كل ما يجول في البال والخاطر والقلب من أدعية خيري الدنيا والآخرة.

"اللهم قوني في ديني وأعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل".

"يا رب مع آخر سحور في رمضان تقبل دعائي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم".

"اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا".

"يا رب إني أسألك بهذه الساعة المباركة، إيمانا تبشر به قلبي، وتيقني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني ربي من العيش “بما قسمته لي إنك ارحم الراحمين".

"اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهمّ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك".