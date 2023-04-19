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الخميس 20 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ناسا تتوقع سقوط قمر صناعي على الأرض الليلة

خريطة السقوط
خريطة السقوط
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تتوقع وكالة الفضاء العالمية “ناسا” سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض هذه الليلة، والقمر الصناعي المتوقع سقوطه يسمى (RHESSI) ويتبع لوكالة "ناسا"، وكانت قد أطلقته الوكالة قبل 20 عاما، ويزن 300 كجم، كما كان يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها وتوقف عن العمل عام 2018م، وتؤكد الوكالة أنه لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق.

ولكن توقعت سقوطه في الوقت الحالي وهو ما يقرب من الساعة 11:43 مساء بتوقيت جرينتش، أو بما يزيد عن ذلك بـ 4 ساعات، أما عن المكان المتوقع فسيكون المحيط الهادئ، وسيمر فوق عدة دول عربية خلال الفترة المتوقعة لسقوطه، كما هو مبين في الخارطة التي نشرتها ناسا.

وفي حالة مشاهدته وقت السقوط، سيظهر بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة خلفها عدة إضاءات متحركة، كما أكدت الوكالة أنه سيحترق معظمه في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلا القليل على الارض لم يشكل خطر على البشر.

وكالة الفضاء العالمية ناسا توقيت جرينتش سقوط قمر صناعي على الارض