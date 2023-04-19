سبورتنج يفوز في ثاني مباريات دوري سيدات الطائرة

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة ”3-0”، ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات.

وكان فريق وادي دجلة قد فاز في المباراة الأولى التي أقيمت على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة ”3-1”، ليتعادل الفريقين في المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة ثالثة فاصلة بين الفريقين من أجل تحديد الفريق الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية من بطولة الدوري، وستقام غدًا الخميس الموافق 20 إبريل.

وتنطلق المباراة الثانية من مباريات الدور النهائي من البطولة بين فريقي الزمالك والأهلي بعد قليل، حيث قد فازت سيدات الطائرة بالزمالك في المباراة الأولى بنتيجة ”3-1”.