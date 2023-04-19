موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات

تقدم «البوابة نيوز» مواقيت صلاة عيد الفطرالمبارك، على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2023 بتوقيت القاهرة، الجيزة وجميع المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة العريش

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة طنطا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة طنطا في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنصورة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنصورة في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بنها

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بنها في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

