موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات

تقدم «البوابة نيوز» مواقيت صلاة عيد الفطرالمبارك، على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 21 أبريل 2023
موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2023 بتوقيت القاهرة، الجيزة وجميع المحافظات
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة العريش
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:36 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة طنطا
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة طنطا في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنصورة
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنصورة في تمام الساعة 5:46 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:46 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بنها
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بنها في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم في تمام الساعة 5:50 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف في تمام الساعة 5:49 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا في تمام الساعة 5:51 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط في تمام الساعة 5:51 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج في تمام الساعة 5:49 صباحًا.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا في تمام الساعة 5:46 صباحًا.