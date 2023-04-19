اختتام فعاليات "لياقتي مهارتي" بمركز شباب أبو رديس بجنوب سيناء.. صور

اختتمت مديرية الشباب بجنوب سيناء، فعاليات تدريبات المرحلة الثالثة من مشروع الرياضة من أجل التنمية “لياقتي مهارتي” بمركز شباب ابورديس، بمشاركة 25 فتاة، بدعم من منظمة اليونيسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر. وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف عام محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومتابعة أحمد مسعد، وكيل المديرية.

وتضمنت فاعليات ختام المرحلة الثالثة من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية بمركز شباب ابورديس، الدرس الثاني والعشرون “قدوة ومثل” تحت شعار “من غير كسل هكون قدوة ومثل”، والدرس الثالث والعشرون “عندي أهداف” تحت شعار “بالتركيز هدفك أكيد” والذي يهدف إلي تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة.

ويستهدف البرنامج ٣٠٠٠ آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمة اليونسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر ، كما استهدفت المرحلة الأولى و الثانية سبع مراكز على مستوى محافظه جنوب سيناء . ذلك فى اطار سعى وزارة الشباب إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح و فئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة و كذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري و أن الفتاة و المرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية و المستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.

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