إنبي يقيم حفل إفطار جماعي للاعبين.. صور

أقام مجلس إدارة نادي إنبي ، برئاسة أيمن الشريعي ، اليوم حفل إفطار جماعي للجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، وذلك بملاعب نادي إنبى الكيلو 17 .

جاء حفل الإفطار بحضور رئيس النادى وباقي مجلس الإدارة المكون من ائل الإمام نائب رئيس النادي وعبد ربه أمين الصندوق وشريف أبو الغيط وخالد كمال وأيمن جاد والمهندس أحمد الخشاب ومحمد السيد ، بالإضافة لمحمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول وعبد الناصر محمد المدير الرياضى للنادى وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين ، وبحضور الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة تامر مصطفى ومعاونيه سيد ياسين ورضا الفداوى وهانى عبدالله وخالد خليل .

وحرص أيمن الشريعى عقب حفل الإفطار على الترحيب بالجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين ، والتأكيد على تقدير النادي لما بذله الجميع من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية من الموسم ، مطالباً الجهاز الفني واللاعبين بضرورة مواصلة تحقيق النتائج المميزة سواء في الدوري أو في مباراة كأس الرابطة المقبلة أمام الإتحاد السكندري ضمن مواجهات دور الثمانية للبطولة .

فيما حرص عبد العزيز البلعوطى كابتن الفريق الأول ، على تقديم خالص الشكر والتقدير بإسم الفريق ، لمجلس إدارة نادى إنبى ، مع الوعد ببذل قصارى الجهد والعرق لمواصلة إنتصارات الفريق خلال المرحلة المقبلة .

كان الفريق البترولي قد حقق إنتصار غالي أمس علي أسوان بهدفين دون رد ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون لبطولة الدوري الممتاز .

أتسم حفل الإفطار بجو من السعادة والترابط ، بالإضافة لإلتقاط الصور التذكارية المختلفة بين مجلس إدارة النادى واللاعبين .