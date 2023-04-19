"تيك توك" تشارك مستخدميها فرحة العيد وترشح لهم أهم الأماكن لقضاء عطلة مميزة

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، يستعد معظمنا لقضاء عطلات مميزة وتمضية وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. وتتنوع الاختيارات بين الشواطئ لمحبي الاسترخاء والاستمتاع بالشمس، أو الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالطبيعة والهواء الطلق وممارسة الألعاب المختلفة، أو تناول المأكولات في المطاعم المتنوعة، وغيرها.

وتتصدر "تيك توك" – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- المنصات التي يبحث فيها المستخدمون عن أفضل الأماكن لقضاء العطلات، لما تحتويه من مقاطع فيديو ونصائح وترشيحات للعديد من الأماكن داخل مصر وخارجها، ووجهات السفر التي يمكن الذهاب إليها، والأنشطة التي يمكن القيام بها للاستمتاع بالعيد.

ويتضمن هاشتاج #WhereToVisitالذي أطلقته "تيك توك" اقتراحات ونصائح وأفكار جديدة للمستخدمين كي يستمتعوا بإجازة العيد، وقد حاز هذا الهاشتاج على أكثر من 2 مليار مشاهدة منذ إطلاقه، وشهد الكثير من التفاعلات ومشاركة المستخدمين لتجاربهم ومعلوماتهم حول الأماكن التي قاموا بزيارتها، والأنشطة التي من الممكن ممارستها، مما يساعد في تحديد الوجهات والبرامج الترفيهية التي تناسب اهتمامات المستخدمين المتنوعة.

كما يمكن للمستخدمين إضافة اسم بلدهم إلى الهاشتاج للحصول على نتائج مخصصة حسب البلد، حيث تتيح "تيك توك" لمحبي السفر داخل مصر، وهواة السياحة الداخلية والتجول بين المعالم المصرية ترشيحات واقتراحات متنوعة من خلال هاشتاج #WhereToVisitEgypt-الذي تجاوز عدد مشاهداته 37 مليون مشاهدة- حيث يضم أفضل الأماكن والأنشطة التي يمكن القيام بها في مصر خلال فترة العيد، أو على مدار العام، مثل منطقة الأهرامات وأبو الهول في الجيزة، والمعابد والمعالم الأثرية في الأقصر، والمتاحف المتنوعة في القاهرة، وتسلق الجبال وأنشطة التخييم في سانت كاترين، وشواطئ الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، إلى جانب أشهر الأماكن الترفيهية ومدن الملاهي، ولتسهيل عمليات البحث عن الأماكن داخل كل محافظة يمكن استخدام هاشتاج للوجهة المفضلة، مثل #WhereToVisitSahel و #WhereToVisitDahab .

يمكن للمستخدمين الذين لن يستطيعوا السفر ويريدون الاستمتاع بالعطلة داخل القاهرة، أن يجدوا وجهتهم بسهولة من خلال هاشتاج #WhereToVisitCairo - الحائز على أكثر من 7 مليون مشاهدة- ويحتوي على اقتراحات للأماكن السياحية والتاريخية، والاستمتاع بالأنشطة الرياضية، وبدائل التسوق في الأسواق والمولات، والاستمتاع بالمأكولات في أفضل المطاعم التي يمكن البحث عنها عبر هاشتاج#WhereToEat الذي حقق 6.3 مليار مشاهدة حول العالم و 940 مليون مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الأشهر الستة الماضية. كما يمكن للمستخدمين إضافة اسم بلدهم إلى الهاشتاج للحصول على نتائج مخصصة حسب البلد مثل #WhereToEatEgypt الذي حقق 388 مليون مشاهدة على مستوى العالم و 150 مليون مشاهدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الأشهر الستة الماضية.

وتحرص "تيك توك" دائمًا على مشاركة المستخدمين في مناسباتهم الخاصة ولحظاتهم الفريدة، وتساعدهم في الحصول على المعلومات والإرشادات التي يحتاجون إليها في مختلف جوانب الحياة، وتوفر للمبدعين الأدوات التي تمكنهم من صناعة محتوى جذاب، وتشجع أفراد مجتمعها على التواصل الفعال والتعبير عن أنفسهم بحرية ومسؤولية وسط بيئة آمنة تحافظ على سلامة أفرادها من كل الفئات والأعمار.

وتحرص "تيك توك" دائمًا على مشاركة المستخدمين في مناسباتهم الخاصة ولحظاتهم الفريدة، وتساعدهم في الحصول على المعلومات والإرشادات التي يحتاجون إليها في مختلف جوانب الحياة، وتوفر للمبدعين الأدوات التي تمكنهم من صناعة محتوى جذاب، وتشجع أفراد مجتمعها على التواصل الفعال والتعبير عن أنفسهم بحرية ومسؤولية وسط بيئة آمنة تحافظ على سلامة أفرادها من كل الفئات والأعمار.

