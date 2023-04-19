فاركو يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول بالدوري

تقدم فاركو علي غزل المحلة بهدف مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز. والتي تقام علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاع غزل المحلة فرصة خطيرة في بداية المباراة في الدقيقة 4 عن طريق أحمد الشيخ بعد ضياع إنفراد تام بالمرمي، وتصدي قائم ميهوب حارس غزل المحلة لتسديدة قوية سددها أحمد فؤاد لاعب فريق فاركو وحصل جابرييل أوريك لاعب غزل المحلة علي بطاقة صفراء في الدقيقة 38، وأحرز أحمد فؤاد هدف لصالح فريق فاركو في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف مقابل لاشيء

وأعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لنادي غزل المحلة عن تشكيل فريقه أمام فاركو ويسعى غزل المحلة للعودة مجددًا إلى الانتصارات بعد الهزيمة في المباراتين أمام الأهلي وفيوتشر.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد جابر، مصطفى العش، معاذ الحناوي، إيهاب سمير.

خط الوسط: النادري، كونيه، أحمد الشيخ، بازوكا.

خط الهجوم: جابريل اوريك، كريم مصطفى

ويحتل زعيم الفلاحين المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة ويسعي كلا الفريقين للفوز في المباراة لضمان تحسين مراكزهم في منتصف الجدول.