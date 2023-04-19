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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشهد الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين.. صور

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يشهد الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين
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اختتمت جامعة المنيا فعالياتها وأنشطتها خلال شهر رمضان المبارك اليوم الأربعاء، بتنظيم حفل إفطار للطلاب الوافدين، بمشاركة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، وبحضور العديد من القيادات الجامعية والاستاذة ايمان حمدي مدير إدارة الوافدين، والذي أقامته الجامعة بمجمع حمام السباحة الأوليمبي بالحرم الجامعي، تعزيزاً لروح الألفة والتآخي بين الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، في مشهد تحيط به البهجة والأجواء الرمضانية والأكلات المصرية الشرقية.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته في مشاركته الإفطار مع طلاب الجامعة الوافدين من مختلف الدول والكليات، ومرحباً بهم في بلدهم الثاني مصر، مشيراً بأن الإفطار الجماعي فرصة للطلاب للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز العلاقات والقيم الاجتماعية، متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق في دراستهم العلمية.
وقد عبر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لإدارة الجامعة وتقديرهم لجهودها، مؤكدين على استمتاعهم بهذه الأجواء الرمضانية المصرية، بما تجسده من روح المحبة والترابط الاجتماعي بين المصريين.
وخلال الإفطار الجماعي تم تنظيم فعاليات ترفيهية وحفل غنائي لفريق كورال الجامعة، وتم تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين علمياً خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة المختلفة.

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الطلاب الوافدين تكريم الطلاب المتميزين رئيس جامعة المنيا خلال شهر رمضان عصام الدين صادق فرحات