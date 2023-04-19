محافظ القليوبية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد ناصر بمدينة بنها 

شَهِدَ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر من مسجد ناصر بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء عمرو أبو راية نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد أ.ح طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، ورجال الدين وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وعقب صلاتي العشاء والتراويح، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للشيخ محمد أحمد الدغيدي الفائز بالمركز الأول عالمياً في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تطبيقه نيابة عن فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والتي أشار فيها إلى فضل ليلة القدر التي أُنزل فيها اللَّه عز وجل القرآن الكريم على قلب رسولنا الكريم صلى اللَّه عليه وسلم ليكون هدايةً للبشر ودستوراً سماوياً لجميع العالمين، تلك الليلة التي يغفرُ فيها اللَّه لعباده المؤمنين ويعتقهم من النار، موضحاً إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خيرٌ من ألف شهر، وأنها سميت ليلة القدر لشرفها وعظيم قدرها عند اللَّه عز وجل، مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.

ومن جانبه قدَّم محافظ القليوبية خالص تهانيه القلبية لأبناء القليوبية، بمناسبة ليلة القدر وحلول عيد الفطر المُبارك، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

احتفالية المحافظة

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