غاده طلعت: شخصية "بخيته" كنت بتمناها وروجينا نجمة بمعنى الكلمة

عبرت الفنانة غادة طلعت عن سعادتها بإختيارها لتجسيد شخصية بخيته فى مسلسل "ستهم" مشيرة الى أنها كانت تتمنى أن تلعب شخصية صعيدية منذ فترة طويلة.

وأضافت غادة طلعت فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أنها رسمت ملامح الشخصية وأعدت كل تفاصيلها الإنسانية بدقة شديدة حتى استطاعت أن تظهر كل ردود الأفعال الفنية من خلال بخيتة بعيداً عن غادة.

وأشادت بالفنانة روجينا بطلة العمل وأنها تتعامل بشكل إنسانى وفى قمة البساطة، وأنها تسعى الى أن يظهر كافة فريق العمل فى أفضل أداء فنى، وهى التصرفات الحقيقة للنجوم .

وعن تجربتها فى مسلسل "جت سليمة" علقت غادة طلعت أنها فى الأصل ممثلة كوميدية على المسرح وسعيدة بشكل كبير فى الإشتراك فى مسلسل "جت سليمة" الذى يقدم الكوميديا الهادئة والغير مفتعله على حد وصفها .