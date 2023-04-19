الجيل الديمقراطي بالإسكندرية يوزع جوائز المسابقة الرمضانية

نظمت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية حفلاً لتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية لهذا العام على الفائزين خلال شهر رمضان الكريم وذلك بنادى الشاطئ للمعلمين بوسط الإسكندرية.

و أكد عمر عوض مساعد رئيس الحزب والأمين العام للمحافظة، ان المسابقة كانت عبارة عن سؤال كل يوم على الصفحة الرسمية للحزب بالمحافظة وتم تجميع الإجابات الصحيحة ضمن انشطة الحزب الأخيرة ولاقت المسابقة استحسان المواطنين .

جاء ذلك بحضور احمد حمدى امين التنظيم والشيخ أحمد الشيخ امين دائرة الرمل ورئيس اللجنة الدينية ومؤسس جروب مباشر حجر النواتية الاصلى ومصطفى غانم الأمين المساعد للمحافظة ومحمد القبيصى عضو المكتب السياسي وياسمين مسعد من لجنة الإعلام وفاطمة حسن امين دائرة مينا البصل ومحمد السيد امين الشباب وحسام الروبي امين تنظيم دائرة الدخيلة والدكتورة رحمة أحمد أمينة المرأة ونبيل البخشوات رئيس لجنة الدعاية والإعلان ومحمد على امين العلاقات العامة وعبده الباشا عضو أمانة الرمل.

وتولى الدكتور احمد رشاد مدير مكتب وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية والدكتورة حنان البدري كبيرة المعدين بقناة الإسكندرية والدكتور سمير النيلى مدير نادى الشاطئ للمعلمين وسعد الجمل امين حزب الاتحاد والدكتور أسامة البدرشينى المستشار القانونى لنقابة البترول تسليم الجوائز للفائزين مع تقديم بعض الفقرات الدينية من تلاوات قرآنية واناشيد وتواشيح دينية بمناسبة هذه الأيام المباركة