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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، التي تقام حاليًا على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما أهدر ليروى ساني لاعب البايرن، فرصة هدف مؤكد بعد انفراده بالبرازيلي إيدرسون حارس مرمى السيتي في الدقيقة 16.

كما أهدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السماوي، ركلة جزاء في الدقيقة 37، بعد لمس المدافع دايوت أوباميكانو الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وفي حال استمرار هذه النتيجة، يتأهل مان سيتي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في موقعة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعبه الاتحاد.

ويواجه المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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