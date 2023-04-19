محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بعيد الفطر

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة مقرونة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات .

قدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا دائماً وأبداً .