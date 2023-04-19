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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: شركات التكنولوجيا الأمريكية تساعد أوكرانيا على نشر الأخبار الكاذبة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، شركات التكنولوجيا الأمريكية بمساعدة كييف على نشر الدعاية المتطرفة والأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت في شتى أنحاء العالم.

وقالت الخارجية الروسية - في سياق تقريرها الخاص بحقوق الإنسان في أوكرانيا - "في الوقت الذي تقوم فيه روسيا بعملية عسكرية خاصة ونزع السلاح من أوكرانيا، تقدم وسائل الإعلام الأمريكية دعما ملحوظا لكييف، وتساعدها في نشر معلومات مغلوطة عن العملية الروسية الخاصة، لاسيما نشر أخبار وبيانات كاذبة عن الجيش الروسي".

وتابعت بالقول إن "وسائل الإعلام الغربية تظهر "توجها واضحا بشكل متزايد لتزييف حقيقة القوميين الأوكرانيين، الذين يتم تصويرهم على أنهم مقاتلون لصالح أوكرانيا".

 

وزارة الخارجية الروسية التكنولوجيا كييف