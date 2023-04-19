ميلان يعلن تجديد عقد جيرو حتى 2024

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو مع الفريق بشكل رسمي حتى عام 2024.

وكان جيرو ينتهي عقده مع ميلان بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، بعدما انتقل إلى الروسونيري صيف عام 2021، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ولعب المهاجم الفرنسي 76 مباراة مع ميلان وسجل 27 هدفًا، وأحرز هدفًا في تعادل فريقه مع نابولي بهدف لمثله، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه للتأهل لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

ونشر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله، تجديد عقد جيرو مع الفريق لمدة موسم إضافي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وبحسب تقارير صحفية، سيحصل جيرو على راتب يقارب 3.5 مليون يورو، ليستمر صاحب الـ36 عامًا داخل قلعة العريق الإيطالي لعام آخر.

ولعب جيرو هذا الموسم مع ميلان 26 مباراة في الدوري الإيطالي، بدأ في 20 منها، سجل 8 وصنع 4 آخرين، ولعب 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل 5 وصنع هدفين.