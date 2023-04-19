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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي أحد المتهمين بقتل شاب داخل شقته بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على أحد المتهمين بقتل شاب داخل شقته في منطقة أكتوبر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول داخل شقته بأكتوبر، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث و بالفحص، تبين وجود جثة شاب يدعى أيمن.م س، ٢٨سنه،مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن كان يقطن بمفرده في الشقة، وكان يجلس أصدقاء له يوم الواقعة، ونشبت خلافات بينهم أقدموا على قتله.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شاب بأكتوبر خلافات بينهم داخل شقته