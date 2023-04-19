توافد كثيف من ضيوف الرحمن ليشهدوا ختم القرآن بالمسجد الحرام

يشهد المسجد الحرام منذ صباح اليوم توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة المغرب والعشاء والتراويح وحضور ختم القرآن حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.

وكثفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت، فضلا عن تجنيدها لمراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.