الكرملين: لا بديل عن تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان

شدد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على أن الاتفاقات الثلاثية بين قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان تعد هي "الأساس الحقيقي الوحيد" لحل الأزمة الراهنة، مُشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقات أمر ضروري للغاية ولا بديل عنه من أجل تسوية الأزمة بين يريفان وباكو.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إننا مستعدون للترحيب بأي خطوة من جانب الطرفين من شأنها أن تفضي إلى دفع تنفيذ الاتفاقات الثلاثية قدمًا".

كما أشار بيسكوف إلى أن الاتفاقات الثلاثية هي الأساس الحقيقي والواقعي الوحيد للحل، مُضيفًا أن روسيا تعتبر تنفيذ كافة بنود الاتفاقيات ضرورة حتمية ولا بديل عنها.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.