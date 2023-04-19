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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط تشارك فى حفل إفطار جماعى لذوى الهمم

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحفل الإفطار الجماعى مع ٦٢ ابنا وابنة من ذوى الهمم والمشروع القومى للأيتام " ها أنا أحقق ذاتى " ،وفريق كرة السلة " قادرون " للبنات ، والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة " مكتب قادرون بإختلاف" ، بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة ،و وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ،و رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر .

حرصت المحافظ و القيادات المرافقة لها مشاركة كل مجموعة من ذوى الهمم مائدة الإفطار ،كما قدمت " الدكتورة منال عوض " التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك،  معربة عن سعادتها بمشاركتها السنوية لتلك المأدبة وسط أبنائها وبناتها والتى تتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم مطلع هذا الشهر .

كما أكدت حرص المحافظة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية النشء وذوى الهمم والايتام و العمل على تمكينهم من خلال المشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة ، مؤكدة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتمام بالغ بملف رعاية ذوى الهمم  والايتام ، حيث يتم إطلاق مبادرات للتأكيد على أهمية ادماجهم بالمجتمع وحصولهم على جميع حقوقهم ..

فيما تفقدت " محافظ دمياط " معرض المنتجات اليدوية لذوى الهمم ، حيث تواصلت معهم كما اشادت بما قدمه الأبناء من منتجات تعكس مواهبهم بالاشغال اليدوية والرسم ،ووجهت الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة على دعمها الكبير لذوى الهمم والايتام ، كما دعت جميع الجهات والمؤسسات بالمشاركة المجتمعية الجادة و المضى بمسيرة العمل العام تحقيقًا لمبادئ التكافل والترابط ..

فى ختام الحفل التقطت المحافظ صورة تذكارية مع ذوى الهمم والايتام و قدمت التهنئة لفريق كرة السلة صم للبنات على حصوله على كأس كرة السلة على مستوى الجمهورية ، هذا إلى جانب توزيع وحدة حقوق الإنسان هدايا على الأبناء المشاركين..

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