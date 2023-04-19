أحمد عبدالحميد: شخصية "شنهابى" فى "تحت الوصاية" ساعدتني للتخلص من الفوبيا

كشف الفنان أحمد عبد الحميد أنه استغل تقديم شخصية "شنهابى" فى مسلسل "تحت الوصاية" للتخلص من الفوبيا منذ الصغر من السمك والإمساك به وخاصة السمك "الحي".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “فى كل عمل بقدمه بحاول استغل الشخصية اللى بلعبها تساعدنى أتخلص من أى صفة أو فوبيا عندى عشان أطور من نفسى”.

وتابع عبدالحميد: “الهجوم على المسلسل قبل عرضه لم يشغل بالى ولا سبب أى قلق لفريق العمل، لأنهم على يقين أنه غير حقيقي ومن حسابات غير رسمية”.

واختتم: "كنا بننزل أسواق السمك ونحضر المزادات على المينا عشان نفهم الحالة ونبقى عارفين كل التفاصيل بعالم البحر والصيد والمصطلحات الخاصة به".